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        Çankırı Belediye Başkanı Esen, milli futbolcu Merih Demiral'ı Çankırı'ya davet etti

        Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, milli futbolcu Merih Demiral'ı 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında düzenlenecek "tuz futbolunda ilk vuruşu yapmak üzere Çankırı'ya davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 20:52 Güncelleme: 04.07.2024 - 20:52
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        Çankırı Belediye Başkanı Esen, milli futbolcu Merih Demiral'ı Çankırı'ya davet etti
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        Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, milli futbolcu Merih Demiral’ı 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında düzenlenecek "tuz futbolunda ilk vuruşu yapmak üzere Çankırı’ya davet etti.

        Esen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeşil sahaların bozkurt yürekli yiğidi, seni ağustos ayında düzenleyeceğimiz 3. Uluslararası Tuz Festivalindeki tuz futbolunda santra vuruşunu yapmaya tuzlu sahamıza davet ediyorum. Seni bozkurtlarla karşılamaya tüm hemşehrilerim hazırdır." ifadesini kullandı.

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