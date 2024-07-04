Çankırı Belediye Başkanı Esen, milli futbolcu Merih Demiral'ı Çankırı'ya davet etti

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, milli futbolcu Merih Demiral’ı 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında düzenlenecek "tuz futbolunda ilk vuruşu yapmak üzere Çankırı’ya davet etti.

Esen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeşil sahaların bozkurt yürekli yiğidi, seni ağustos ayında düzenleyeceğimiz 3. Uluslararası Tuz Festivalindeki tuz futbolunda santra vuruşunu yapmaya tuzlu sahamıza davet ediyorum. Seni bozkurtlarla karşılamaya tüm hemşehrilerim hazırdır." ifadesini kullandı.