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        GÜNCELLEME - Çankırı'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 150 dönüm alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 23:02 Güncelleme: 04.07.2024 - 23:02
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        GÜNCELLEME - Çankırı'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 150 dönüm alan zarar gördü.

        İlçeden geçen Kızılırmak Nehri kenarında bulunan ve iğde ağaçlarının da olduğu otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin bölgedeki uzun süren çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü.

        Yangında 150 dönüm alanda zarar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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