GÜNCELLEME - Çankırı'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İlçeden geçen Kızılırmak Nehri kenarında bulunan ve iğde ağaçlarının da olduğu otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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