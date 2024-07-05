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        Çankırı'da Eldivan kirazında 400 ton rekolte bekleniyor

        Çankırı'nın Eldivan ilçesinde yetiştirilen kiraz, verimiyle üreticisinin yüzünü güldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 09:37 Güncelleme: 05.07.2024 - 09:37
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        Çankırı'da Eldivan kirazında 400 ton rekolte bekleniyor
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        Çankırı'nın Eldivan ilçesinde yetiştirilen kiraz, verimiyle üreticisinin yüzünü güldürdü.

        Eldivan Kiraz Üreticileri Birliği Üyesi Ahmet Karatatar, AA muhabirine, bu sene ilçede kirazın bol olduğunu söyledi.

        İlçede üretilen kirazın çoğunun sanayi kirazı olduğunu belirten Karatatar, "Sanayi kirazının büyük kısmı dalda kaldı, değerlendiremedik. Şu anda sofralık, Ziraat 900 dediğimiz kiraz var, o kirazları tüketmeye çalışıyoruz." dedi.

        En büyük sorunlarının mücadelenin yeteri kadar yapılmaması nedeniyle kiraz sineği ve kiraz kurdu olduğunu anlatan Karatatar, kiraz kurtlanınca değerinin kaybolduğunu dile getirdi.

        Eldivan'da yetişen kirazın aromasının çok güzel olduğunu vurgulayan Karatatar, "İlçede yaklaşık 400 ton kiraz üretimi olacak. Bunun 200 tonu sanayi kirazı, 200 tonu da sofralık kiraz." ifadesini kullandı.

        Karatatar, Türkiye genelinde kiraz fiyatının 50-60 lira olduğunu, Çankırı'da ise 40-50 liraya satıldığına işaret ederek, şöyle devam etti:

        "Gönül istiyor ki vatandaş yeteri kadar mücadele etsin, ilçemizde yeteri kadar kapasite olsun, alıcılar gelsin fakat bunu yapmak Eldivan'da mümkün değil. Bu sene Türkiye'de kiraz çok bol olduğu için fabrikalar yakın, nakliyesi ucuz olan yerlerden temin ediyor. Bizim kirazımız Türkiye'de en son olan kirazlardan biri. Son olduğu için çoğu fabrika kapasitesini dolduruyor, bize yer kalmıyor. En büyük problemimiz pazarlama. Bunu aşamadık. Yeteri kadar mücadele etsek bunu da aşacağız, vatandaş da Eldivan kirazını severek tüketecek."

        İlçede sulama için de problem yaşadıklarını aktaran Karatatar, bu sorunun giderilmesi için yetkililerden yardım istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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