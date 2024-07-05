Çankırı'da araç park etme meselesinden kaynaklanan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Çankırı'da araç park etme meselesinden çıkan kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.
Çankırı'da araç park etme meselesinden çıkan kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.
Buğdaypazarı Mahallesi Eşikli Aralık Sokak'ta motosiklet park etme sebebiyle Ö.U. (23) ile H.S. (19) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine H.S, Ö.U'yu bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Ö.U, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden kaçan H.S. ise polis ekiplerince yakalandı.
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