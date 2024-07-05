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        Çankırı'da araç park etme meselesinden kaynaklanan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

        Çankırı'da araç park etme meselesinden çıkan kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 14:16 Güncelleme: 05.07.2024 - 14:16
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        Çankırı'da araç park etme meselesinden kaynaklanan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
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        Çankırı'da araç park etme meselesinden çıkan kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

        Buğdaypazarı Mahallesi Eşikli Aralık Sokak'ta motosiklet park etme sebebiyle Ö.U. (23) ile H.S. (19) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine H.S, Ö.U'yu bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Ö.U, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olay yerinden kaçan H.S. ise polis ekiplerince yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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