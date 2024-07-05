Çankırı'da iğde ağaçlarının bulunduğu alandaki yangında 700 dekar arazi zarar gördü

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde iğde ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangında 700 dekar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Kızılırmak Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 75. Yıl Ada Parkı olarak bilinen bölgenin güneydoğusu ve Kavlaklı köyünün kuzeyinde yer alan iğdelik alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı hatırlatıldı.

Yangında 700 dekar alanın zarar gördüğüne işaret edilen açıklamada, "Yangın yaklaşık 8 saatlik müdahale sonucu ekiplerimizin desteğiyle kontrol altına alınmıştır. Yangın esnasında hiçbir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Sayın Valimiz Mustafa Fırat Taşolar olay yerinde ekiplerimizi ziyaret ederek konu hakkında bilgi almıştır. Son günlerde yangın olaylarının artış göstermesi son derece can sıkıcı hal almıştır. İlçemizin doğal alanlarının katledilmesi kabul edilir değildir." ifadesine yer verildi.