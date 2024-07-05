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        Çankırı ve Çorum'da gökyüzünden süzülen parlak ışık kümesi görüldü

        Çankırı ve Çorum'da gökyüzünden süzülen parlak ışık kümesini gören vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 23:38 Güncelleme: 05.07.2024 - 23:38
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        Çankırı ve Çorum'da gökyüzünden süzülen parlak ışık kümesi görüldü
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        Çankırı ve Çorum'da gökyüzünden süzülen parlak ışık kümesini gören vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

        Kent merkezleri ile bazı ilçelerde akşam saatlerinde gökyüzünde görülen parlak ışık kütlesi aşağıya doğru inerek kayboldu.

        Görenlerin şaşkınlık içinde izlediği anları bazı vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla kayıt altına adı.

        Görüntünün bir göktaşına ait olabileceği iddia edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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