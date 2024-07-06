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        Çankırı ve Çorum'da vatandaşlar, milli maç heyecanını dev ekranlarda yaşadı

        Çankırı ve Çorum'da vatandaşlar, Türkiye'nin, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda ile yaptığı karşılaşmayı dev ekranlardan seyretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 23:23 Güncelleme: 06.07.2024 - 23:23
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        Çankırı ve Çorum'da vatandaşlar, milli maç heyecanını dev ekranlarda yaşadı
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        Çankırı ve Çorum’da vatandaşlar, Türkiye'nin, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda ile yaptığı karşılaşmayı dev ekranlardan seyretti.

        Çankırı Belediyesince maç için kent meydanına dev ekran kuruldu.

        Milli takım forması giyen ve ellerinde Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, açık havada izledikleri karşılaşma boyunca ay-yıldızlı ekibe alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

        Vali Mustafa Fırat Taşolar ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de maçı vatandaşlarla birlikte dev ekrandan takip etti.

        Çerkeş, Ilgaz ve Kurşunlu ilçelerinde de dev ekranlar kuruldu.

        - Çorum

        Çorum Belediyesi tarafından Kadeş Barış Meydanı'na dev ekran kuruldu.

        Alanı dolduran taraftarlar, milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

        CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, siyasi partilerin temsilcileri de vatandaşlarla karşılaşmayı takip etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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