Çankırı ve Çorum'da vatandaşlar, milli maç heyecanını dev ekranlarda yaşadı

Çankırı ve Çorum’da vatandaşlar, Türkiye'nin, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda ile yaptığı karşılaşmayı dev ekranlardan seyretti.

Çankırı Belediyesince maç için kent meydanına dev ekran kuruldu.

Milli takım forması giyen ve ellerinde Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, açık havada izledikleri karşılaşma boyunca ay-yıldızlı ekibe alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

Vali Mustafa Fırat Taşolar ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de maçı vatandaşlarla birlikte dev ekrandan takip etti.