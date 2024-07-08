Çankırı'da öğrenciler yıl sonu kampı düzenledi

Yıl sonu kampından memnun kaldıklarını dile getiren öğrenciler, izcilik kulübü sayesinde sosyalleşme imkanı bulduklarını, kendilerini disiplinli yaşam koşullarına daha iyi adapte ettiklerini ifade etti.

"Teknolojiden uzak, doğayla iç içe" sloganıyla düzenlenen kampta izciler doğa ve gece yürüyüşü gibi eğitimler aldı.

Yaz tatili etkinlikleri kapsamında izci liderleri Cengiz Koca ve Şafak Yılmaztürk liderliğinde yıl sonu kapanış kampı düzenleyen öğrenciler, Hazım Dağlı Tabiat Parkı'nda kamp yaptı.

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