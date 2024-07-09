Çerkeş Kaymakamı Bulgurlu, Aile Destek Merkezinde incelemede bulundu

Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Çerkeş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret etti.

ADEM bünyesinde açılan Kur'an ile örgü kursunu ziyaret eden Bulgur, kursiyer ve öğrencilerle sohbet etti, faaliyetler hakkında bilgi aldı.

ADEM bünyesinde faaliyet gösteren Çerkeş Aşevinde de incelemede bulunan Bulgurlu, çalışanlara, kursiyerlere ve aşevi personeline teşekkür ederek başarı diledi.

Kaymakam Bulgurlu'ya ziyarette İlçe Müftüsü Safi Çınar, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cengiz Yılmaz ve SYDV Müdür Vekili Diyar Can eşlik etti.