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        Çerkeş Belediye Spor Halk Oyunları ekibi Türkiye finaline katılacak

        Çerkeş Belediye Spor Halk Oyunları ekibinin Türkiye finaline katılmaya hak kazandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 14:45 Güncelleme: 09.07.2024 - 14:45
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        Çerkeş Belediye Spor Halk Oyunları ekibi Türkiye finaline katılacak
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        Çerkeş Belediye Spor Halk Oyunları ekibinin Türkiye finaline katılmaya hak kazandığı bildirildi.

        Belediye Başkanı Hasan Sopacı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çerkeş Belediye Spor Halk Oyunları ekibinin Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Çorum'da düzenlenen bölge yarışmalarına katıldığını belirtti.

        Ekibin, minikler geleneksel düzenlemeli dalında birinci, minikler geleneksel düzenlemesiz, yıldızlar geleneksel düzenlemeli ve yıldızlar geleneksel düzenlemesiz dallarında da üçüncü olduğunu anlatan Sopacı, Türkiye finaline katılmaya hak kazanıldığını kaydetti.

        Sopacı, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ayşe Ceyhan ile eğitimcileri Atalay Nalbant ve Aslı Alan'a teşekkür etti.

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