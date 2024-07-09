Çankırı'da yakınına yıldırım düşen 15 yaşındaki çocuk yaralandı
Çankırı'da 15 yaşındaki çocuk, yakınına yıldırım düşmesi sonucu yaralandı.
Çankırı'da 15 yaşındaki çocuk, yakınına yıldırım düşmesi sonucu yaralandı.
Kurşunlu ilçesine bağlı Sünürlü köyünde, atın üzerinde hayvanlarını otlatan Y.E.K'nin (15) yakınına yıldırım isabet etti.
Yıldırım düşmesinin ardından çocuğunun attan düştüğünü gören babası, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talebinde bulundu.
İhbar üzerine köye gelen sağlık ekipleri, Y.E.K'yi Kurşunlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine sevk edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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