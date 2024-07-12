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        Kalfat'ta dere yatakları ıslah ediliyor

        ​​​​​​​Kalfat Belediyesince taşkın ve sellerin önüne geçmek için beldedeki derelerde ıslah çalışması yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 11:50 Güncelleme: 12.07.2024 - 11:50
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        Kalfat'ta dere yatakları ıslah ediliyor
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        ​​​​​​​Kalfat Belediyesince taşkın ve sellerin önüne geçmek için beldedeki derelerde ıslah çalışması yürütülüyor.

        Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, açıklamasında, ıslah çalışmasının 2 bin 500 metrelik hatta yapıldığını söyledi.

        Dere yatağının 18 metreye genişletildiğini, etrafını taş duvarlarla çevrelediklerini dile getiren Doğan, "Çalışmalarımızı neredeyse tamamlandı, son rötuşları yapıyoruz. Projemiz tamamlandığında sadece taşkın riskini ortadan kaldırmakla kalmayacağız, aynı zamanda zararlı atıkların dereye karışmasının da önüne geçmiş olacağız." dedi.

        Doğan, 3 ay gibi sürede beldenin içme suyu sıkıntısını çözdüklerini belirterek, "4 kilometre su hattı döşedik, 1,5 kilometre kanalizasyon hattı yaptık belediyemizin öz sermayesiyle. Cadde ve sokakların bakım ve onarımı da dahil." diye konuştu.

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