Dodurga beldesinde çevre düzenlemeleri sürüyor

Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, çalışmaları yakından takip ettiğini, sorunların bir an önce çözülmesine çalıştıklarını söyledi.

Doğal gaz çalışmaları kapsamında bozulan parke taşları ekiplerce düzenlenirken, beldede TOKİ ve halı saha çalışmaları da devam ediyor.

Dodurga Belediyesi tarafından bozulan yolların düzenlemeleri, çevre temizliği ve tadilat, yoğun şekilde yürütülüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.