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        Ilgaz Dağı 15 Temmuz Şehitler ve Milli İrade Tırmanışı yapıldı

        Çankırı'da, 15 Temmuz Şehitler ve Milli İrade Ilgaz Dağı Tırmanışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 14:42 Güncelleme: 15.07.2024 - 14:42
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        Ilgaz Dağı 15 Temmuz Şehitler ve Milli İrade Tırmanışı yapıldı
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        Çankırı'da, 15 Temmuz Şehitler ve Milli İrade Ilgaz Dağı Tırmanışı gerçekleştirildi.

        Çankırı Valiliğinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği ile Çankırı Dağcılık Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Spor Kulübü (ÇANDAK) tarafından Ilgaz Dağı'na tırmanış düzenlendi.

        Etkinliğe katılan Çankırı, Kastamonu, Ankara, Eskişehir ve JAK timinden oluşan 18 kişi, Ilgaz Dağı'nın 2404 rakımlı Emirgazi Tepesi zirvesine tırmanarak 15 Temmuz şehitlerini andı.

        ÇANDAK Başkanı Nuri Erkenci, gazetecilere, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit ve gazi olanları şükran ve minnetle andıklarını söyledi.

        Tırmanışta şehitler için dua edip İstiklal Marşı'nı seslendirdiklerini belirten Erkenci, zirvedeki törenin ardından inişe geçtiklerini, kamp alanında sporculara katılım belgesi takdim edildiğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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