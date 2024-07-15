Ilgaz Dağı 15 Temmuz Şehitler ve Milli İrade Tırmanışı yapıldı

ÇANDAK Başkanı Nuri Erkenci, gazetecilere, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit ve gazi olanları şükran ve minnetle andıklarını söyledi.

Çankırı Valiliğinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği ile Çankırı Dağcılık Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Spor Kulübü (ÇANDAK) tarafından Ilgaz Dağı'na tırmanış düzenlendi.

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