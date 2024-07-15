Çankırı'nın Orta ve Şabanözü ilçelerinde 15 Temmuz şehitleri anıldı

Şabanözü Kaymakamlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen program kapsamında, Şehit Serhat Önder’in Bakırlı köyündeki babasının evi ziyaret edildi, anne ve babası ile bir süre sohbet edilmesinin ardından şehidin kabri başında Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan Serhat Önder için Şabanözü ilçesi Bakırlı köyündeki kabri başında anma programı düzenlendi.

Çankırı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı.

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