Çankırı'nın ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi
Çankırı'nın ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Çankırı'nın ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Orta ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu.
Protokol konuşmalarının ardından yaz Kur'an kursu öğrencileri tarafından İstiklal Marşı seslendirildi.
Sanatçı Ali Kınık'ın sahne almasının ardından plaket töreni düzenlendi.
- Bayramören
Bayramören ilçe meydanında düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirildi, şiirler okundu.
Sinevizyon gösterisinin sunulmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması takip edildi.
Programa, Kaymakam Hüseyin Taha Fidan, Belediye Başkanı Raşit Güngör, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.
- Şabanözü
Şabanözü'nde Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü'nün ardından Şehit Serhat Önder İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde tören düzenlendi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim Tilaveti gerçekleştirildi.
Sinevizyon gösterisi sunulması ve şiirlerin okunmasının ardından şehitler için dua edildi.
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