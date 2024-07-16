Çankırı'nın ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Sinevizyon gösterisi sunulması ve şiirlerin okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

Çankırı'nın ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

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