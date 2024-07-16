Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'nın ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

        Çankırı'nın ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 00:44 Güncelleme: 16.07.2024 - 00:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'nın ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı'nın ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Orta ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu.

        Protokol konuşmalarının ardından yaz Kur'an kursu öğrencileri tarafından İstiklal Marşı seslendirildi.

        Sanatçı Ali Kınık'ın sahne almasının ardından plaket töreni düzenlendi.

        - Bayramören

        Bayramören ilçe meydanında düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirildi, şiirler okundu.

        Sinevizyon gösterisinin sunulmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması takip edildi.

        Programa, Kaymakam Hüseyin Taha Fidan, Belediye Başkanı Raşit Güngör, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

        - Şabanözü

        Şabanözü'nde Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü'nün ardından Şehit Serhat Önder İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde tören düzenlendi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim Tilaveti gerçekleştirildi.

        Sinevizyon gösterisi sunulması ve şiirlerin okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akar'dan 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin kritik açıklamalar
        Akar'dan 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin kritik açıklamalar
        Yıkım çalışması sırasında yan bina da yıkıldı!
        Yıkım çalışması sırasında yan bina da yıkıldı!
        Kuvvetli sağanak zor anlar yaşattı
        Kuvvetli sağanak zor anlar yaşattı
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Kardeşi ve dayısını başından vurmuştu, acı haber geldi
        Kardeşi ve dayısını başından vurmuştu, acı haber geldi
        Galatasaray'dan tatsız prova
        Galatasaray'dan tatsız prova
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        Bahçeli'den özel harekâta ziyaret
        Bahçeli'den özel harekâta ziyaret
        Yanlış uygulanan botoks "taksirle yaralama" sayıldı
        Yanlış uygulanan botoks "taksirle yaralama" sayıldı
        Sevilla cephesinden En-Nesyri açıklaması!
        Sevilla cephesinden En-Nesyri açıklaması!
        "Konu tatlıya bağlandı"
        "Konu tatlıya bağlandı"
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        İzmir'deki akım dehşetinde 15 santimden gelen ölüm!
        İzmir'deki akım dehşetinde 15 santimden gelen ölüm!
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        İbrahim 10, Kemal 11 yaşındaydı! Yaya geçidinde dehşet!
        İbrahim 10, Kemal 11 yaşındaydı! Yaya geçidinde dehşet!
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler

        Benzer Haberler

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
        Çankırı'nın Orta ve Şabanözü ilçelerinde 15 Temmuz şehitleri anıldı
        Çankırı'nın Orta ve Şabanözü ilçelerinde 15 Temmuz şehitleri anıldı
        Ilgaz Dağı 15 Temmuz Şehitler ve Milli İrade Tırmanışı yapıldı
        Ilgaz Dağı 15 Temmuz Şehitler ve Milli İrade Tırmanışı yapıldı
        Çankırı'da tren, kamyona çarptı; 1 ölü, 3 yaralı
        Çankırı'da tren, kamyona çarptı; 1 ölü, 3 yaralı
        Çankırı'da trenin kamyona çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi y...
        Çankırı'da trenin kamyona çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi y...
        Dodurga beldesinde çevre düzenlemeleri sürüyor
        Dodurga beldesinde çevre düzenlemeleri sürüyor