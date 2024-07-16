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        Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Boks Milli Takımı kampı, Çankırı'da başladı

        Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Boks Milli Takımı kampı, Çankırı'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 18:21 Güncelleme: 16.07.2024 - 18:21
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        Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Boks Milli Takımı kampı, Çankırı'da başladı
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        Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Boks Milli Takımı kampı, Çankırı'da başladı.

        Çankırı Hamide Bıçkın Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren 13 kadın ve 16 erkek sporcu, 1-11 Ağustos'ta Bosna Hersek'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

        Sporcuların kampı 30 Temmuz'a kadar sürecek.

        Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Boks Milli Takımı Başantrenörü Mustafa Oral, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 12 senedir ay-yıldızlı ekipten sorumlu olduğunu söyledi.

        Bu seneki Türkiye Şampiyonası'nın İzmir'de yapıldığını ve çok çekişmeli maçlara sahne olduğunu belirten Oral, "1-11 Ağustos'ta Bosna Hersek'te Avrupa Şampiyonası var, oraya hazırlanıyoruz. Allah izin verirse katılacağız ve güzel madalyalarla döneceğimize inanıyorum. Bu seneki milli takımımızda gerçekten çok becerikli sporcular var. Bölgelerinde iyi hazırlanmışlar. Sadece Türkiye birincilerini kampa çağırdık çünkü sıkletler kalabalık oluyor, isterdik ikinci, üçüncü de gelsin ama imkanlar dahilinde federasyonumuz bu şekilde uygun gördü. Birincilerle gideceğiz, birçok altın madalya alacağımızı ümit ediyorum." diye konuştu.

        Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Boks Milli Takım'nın Türk boksu için güzel bir kaynak olduğunu dile getiren Oral, "12 sene önce Avrupa Şampiyonası'na götürdüğüm sporcular, şu anda olimpiyatlara gidecek sporcular. Şu an orada olan 3-4 sporcu, bizim altyapımızdan geçti." ifadelerini kullandı.

        Yıldız Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Çınar da sporcuları Çankırı'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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