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        Çankırı Valiliği'nden sıcak hava uyarısı

        Çankırı Valiliği, yükselen sıcaklıklar nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlara, yaşlı ve çocuklara yönelik uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 10:14 Güncelleme: 19.07.2024 - 10:14
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        Çankırı Valiliği'nden sıcak hava uyarısı
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        Çankırı Valiliği, yükselen sıcaklıklar nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlara, yaşlı ve çocuklara yönelik uyarıda bulundu.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bölge genelinde sıcaklıkların yükseldiği belirtildi.

        Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre kentte mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının artamaya devam edeceği belirtilen açıklamada, "Hava sıcaklıklarının önümüzdeki bir haftalık periyotta bölgemizde 4 ila 8 derece mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde şehrimizde beklenen en yüksek sıcaklıklar Çankırı’da 33-38 aralıklarında olacağı tahmin edilmektedir. Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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