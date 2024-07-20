Çankırı'da çıkan yangında 4 ev yandı
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çıkan yangında 4 ev yandı.
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çıkan yangında 4 ev yandı.
İlçeye bağlı Kullar köyünde Hüseyin Şentürk'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının büyümesi üzerine alevler yakındaki evlere sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangın sonucu boş olan 4 ev kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.