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        Çankırı'da çıkan yangında 4 ev yandı

        Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çıkan yangında 4 ev yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 15:52 Güncelleme: 20.07.2024 - 15:52
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        Çankırı'da çıkan yangında 4 ev yandı
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        Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çıkan yangında 4 ev yandı.

        İlçeye bağlı Kullar köyünde Hüseyin Şentürk'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangının büyümesi üzerine alevler yakındaki evlere sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Yangın sonucu boş olan 4 ev kullanılamaz hale geldi.

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