Çankırı'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Çankırı'nın Eldivan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Çankırı'nın Eldivan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil, Eldivan-Çankırı kara yolu Eldivan yol ayrımı mevkisinde çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan M.L. (74), O.E.Ç. (18), Y.T.B. (18) ve L.Y. (63) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Araçta sıkışan yaralılar itfaiye yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan L.Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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