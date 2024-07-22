Çankırı'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil, Eldivan-Çankırı kara yolu Eldivan yol ayrımı mevkisinde çarpıştı.

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