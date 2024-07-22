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        Çerkeş Kaymakamı Bulgurlu, Kıbrıs gazisini ziyaret etti

        Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı dolayısıyla Kıbrıs gazisini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 17:43 Güncelleme: 22.07.2024 - 17:43
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        Çerkeş Kaymakamı Bulgurlu, Kıbrıs gazisini ziyaret etti
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        Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı dolayısıyla Kıbrıs gazisini ziyaret etti.

        Kaymakam Bulgurlu ile beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Diyar Can, Kiremitçi köyünde yaşayan Kıbrıs gazisi Satılmış Köse ve ailesini ziyaret etti.

        Gazi ve ailesiyle bir süre sohbet eden Bulgurlu, şehit ve gazilerin en kıymetli değerleri olduğunu, ailelerinin de kendileri için en kıymetli emanetleri olduğunu, kendileriyle bir araya gelmekten onur duyduğunu ifade etti.

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