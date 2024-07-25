Çankırı Valisi Taşolar, Çerkeş'te fabrikaları ziyaret etti

Vali Taşolar'a, Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Belediye Başkanı Hasan Sopacı, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Kaya, İl Genel Meclisi Üyeleri Murat Ercan ve Şevki Sunaca, Belediye Meclis Üyeleri Hayati Kaya ve Ramazan Göktepe ile OSB Müdürü Hüseyin Önder Altun eşlik etti.

Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden Taşolar, burada faaliyet gösteren fabrikaları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

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