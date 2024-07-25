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        Çankırı Valisi Taşolar, Çerkeş'te fabrikaları ziyaret etti

        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Çerkeş'te fabrikalarda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 12:43 Güncelleme: 25.07.2024 - 12:43
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        Çankırı Valisi Taşolar, Çerkeş'te fabrikaları ziyaret etti
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        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Çerkeş'te fabrikalarda incelemelerde bulundu.

        Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden Taşolar, burada faaliyet gösteren fabrikaları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

        Vali Taşolar'a, Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Belediye Başkanı Hasan Sopacı, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Kaya, İl Genel Meclisi Üyeleri Murat Ercan ve Şevki Sunaca, Belediye Meclis Üyeleri Hayati Kaya ve Ramazan Göktepe ile OSB Müdürü Hüseyin Önder Altun eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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