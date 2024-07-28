Milli boksörler Orta ilçesini gezdi

Çankırı'da 1-11 Ağustos'ta Bosna Hersek'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Boks Milli Takımı, Orta ilçesini ziyaret etti.

İlçeye bağlı Dodurga beldesini gezen sporcular, kahvaltı ikramının ardından Belde Müzesi'ni gezdi.

Belde Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı tarafından belde hakkında bilgi verilmesinin ardından sporcular ve antrenörler, Gençlik ve Spor İlçe Gençlik Merkezi'nde Kaymakam Erkan Minuz ile bir araya geldi.

Kaymakam Minuz, sporculara başarılar diledi.