Dodurga Belediyesi tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi

Dodurga Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında bulundu.

Beldedeki cami önlerinde kurulan stantlarda vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, yaptığı açıklamada, muharrem ayının önemine dikkati çekti.

İki yıldır etkinliği geleneksel hale getirdiklerini belirten Kaşıkcı, "Etkinlik paylaşma ve dayanışma ruhunu pekiştirdi. Dodurga Belediyesi olarak bu anlamlı günde iki yıldır aşure dağıtımı yaparak hem gelenekleri yaşatmayı hem de toplumsal bağları güçlendirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.