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        Orta'da Paşa Sultan etkinliği düzenlendi

        Orta ilçesinde 20 yıl aranın ardından Paşa Sultan Şükür Duası ve Toplu Sünnet Programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 17:13 Güncelleme: 29.07.2024 - 17:13
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        Orta'da Paşa Sultan etkinliği düzenlendi
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        Orta ilçesinde 20 yıl aranın ardından Paşa Sultan Şükür Duası ve Toplu Sünnet Programı düzenlendi.

        Paşa Sultan Türbesi mevkisinde düzenlenen etkinlikte, dua edildi, yemek ikramında bulunuldu.

        Kaymakam Erkan Minuz, burada yaptığı açıklamada, daha eskilerde yapılan etkinliğin yeniden düzenlenmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Belediye Başkanı Ömer Bezci de çocukluk yıllarındaki Paşa Sultan etkinliğine özlem duyduklarını, yeniden o günleri yaşamak istediklerini dile getirdi.

        Belediye başkanı olduktan sonra etkinliğin yeniden düzenlenmesine karar verdiklerini belirten Bezci, program kapsamında 20 çocuğun da sünnet edildiğini ifade etti.

        Programa Vali Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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