Orta'da Paşa Sultan etkinliği düzenlendi

Orta ilçesinde 20 yıl aranın ardından Paşa Sultan Şükür Duası ve Toplu Sünnet Programı düzenlendi.

Paşa Sultan Türbesi mevkisinde düzenlenen etkinlikte, dua edildi, yemek ikramında bulunuldu.

Kaymakam Erkan Minuz, burada yaptığı açıklamada, daha eskilerde yapılan etkinliğin yeniden düzenlenmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Ömer Bezci de çocukluk yıllarındaki Paşa Sultan etkinliğine özlem duyduklarını, yeniden o günleri yaşamak istediklerini dile getirdi.