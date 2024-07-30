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        Üst Minik Erkek ve Kadın Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda iddialı

        MUHAMMED KAYGIN - Bosna Hersek'te 1-11 Ağustos'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na Çankırı'da hazırlanan Üst Minik Erkek ve Kadın Boks Milli Takımı, tüm sıkletlerde kürsüye çıkmayı amaçlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 11:01 Güncelleme: 30.07.2024 - 11:01
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        Üst Minik Erkek ve Kadın Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda iddialı
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        MUHAMMED KAYGIN - Bosna Hersek'te 1-11 Ağustos'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na Çankırı'da hazırlanan Üst Minik Erkek ve Kadın Boks Milli Takımı, tüm sıkletlerde kürsüye çıkmayı amaçlıyor.

        Hamide Bıçkın Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren 13 kadın ve 16 erkek sporcu, 8 antrenör eşliğinde yoğun bir şekilde Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

        Üst Minik Erkek ve Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü Mustafa Oral, AA muhabirine, 12 Temmuz'da başladıkları kamp sürecinin bugün sona ereceğini söyledi.

        Avrupa Şampiyonası'na her sıklette katılacaklarını belirten Oral, " İyi bir kamp sezonu geçiriyoruz. Çankırı'nın havası serin. Güzel bir havada antrenmanlarımızı yaptık. Randımanlı çalışmalarımız oldu. Yoğun şekilde hazırlanarak Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz." dedi.

        - "Bunlar Türk boksunun çekirdek kadrosu"

        Sporcularına güvendiğini dile getiren Oral, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Sıkletlerinde derece alacak, altın için yumruk vuracak sporcularımız var. Burası boks milli takımlarının çekirdek kadrosu. 12 sene önce milli takımla İrlanda'ya gittiğimiz sporculardan şu anda olimpiyatlarda ringe çıkan isimler var. Tabii ki bunları kendi bölgelerinde antrenörler eğitiyor ama biz de belli bir sistemi aşılıyoruz. Kampta sadece boks öğretmiyoruz, burada baba şefkatiyle, bir aile ortamı yaratarak her şeyi öğretmeye çalışıyoruz. Hem spor bakımından hem ahlak bakımından her türlü bilgiyi veriyoruz. Bunlar Türk boksunun çekirdek kadrosu. İlerleyen yıllarda Türk boksuna fayda sağlayacak sporcular."

        Seçilen isimlerin Türkiye şampiyonalarında zorlu mücadeleler vererek milli takıma geldiğinin altını çizen Oral, "Biz bu şampiyonada her sıklette derece almayı hedefliyoruz. İyi sporcularımız var. Devam ederlerse Türk boksuna büyük fayda sağlayacaklarına inanıyorum. Madalyaları zorlayacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

        Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 70 kiloda Türkiye'yi temsil edecek Nisa Kaya da bu sene İzmir'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda ilk sırayı aldığını söyledi.

        Yoğun bir kamp süreci geçirdiklerini anlatan Kaya, "Avrupa Şampiyonası'nda İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz. Yoğun çalışmalar sürdürüyoruz. Şu anda olimpiyatlarda sporcu ablalarımız var. Onlar da bizim yollarımızdan geçti. Kendilerini örnek alıyoruz. Biz de inşallah dünyada adımızı, ülkemizin adını duyurmak, İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Şampiyonada 46 kiloda yumruk sallayacak Yiğit Keskin ise son iki yılın Türkiye şampiyonu olduğunu belirtti.

        Güzel bir kamp sezonu geçirdiklerini aktaran Keskin, "İnşallah Bosna Hersek'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. İleride olimpiyat sporcusu da olmak istiyorum. İnanıyorum ki herkes madalya alacaktır." şeklinde konuştu.

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