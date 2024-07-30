Üst Minik Erkek ve Kadın Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda iddialı

MUHAMMED KAYGIN - Bosna Hersek'te 1-11 Ağustos'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na Çankırı'da hazırlanan Üst Minik Erkek ve Kadın Boks Milli Takımı, tüm sıkletlerde kürsüye çıkmayı amaçlıyor.

Hamide Bıçkın Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren 13 kadın ve 16 erkek sporcu, 8 antrenör eşliğinde yoğun bir şekilde Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Üst Minik Erkek ve Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü Mustafa Oral, AA muhabirine, 12 Temmuz'da başladıkları kamp sürecinin bugün sona ereceğini söyledi.

Avrupa Şampiyonası'na her sıklette katılacaklarını belirten Oral, " İyi bir kamp sezonu geçiriyoruz. Çankırı'nın havası serin. Güzel bir havada antrenmanlarımızı yaptık. Randımanlı çalışmalarımız oldu. Yoğun şekilde hazırlanarak Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz." dedi.

- "Bunlar Türk boksunun çekirdek kadrosu"

Sporcularına güvendiğini dile getiren Oral, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sıkletlerinde derece alacak, altın için yumruk vuracak sporcularımız var. Burası boks milli takımlarının çekirdek kadrosu. 12 sene önce milli takımla İrlanda'ya gittiğimiz sporculardan şu anda olimpiyatlarda ringe çıkan isimler var. Tabii ki bunları kendi bölgelerinde antrenörler eğitiyor ama biz de belli bir sistemi aşılıyoruz. Kampta sadece boks öğretmiyoruz, burada baba şefkatiyle, bir aile ortamı yaratarak her şeyi öğretmeye çalışıyoruz. Hem spor bakımından hem ahlak bakımından her türlü bilgiyi veriyoruz. Bunlar Türk boksunun çekirdek kadrosu. İlerleyen yıllarda Türk boksuna fayda sağlayacak sporcular."