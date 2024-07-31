Çankırı'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Çankırı'nın Bayramören ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Çankırı'nın Bayramören ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Kavak köyü mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Engebeli arazide alevlere müdahale etmekte güçlük çeken itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Yangına havadan da müdahale ediliyor.
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