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        Çankırı'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Çankırı'nın Bayramören ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 19:13 Güncelleme: 31.07.2024 - 19:13
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        Çankırı'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Çankırı'nın Bayramören ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        İlçeye bağlı Kavak köyü mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Engebeli arazide alevlere müdahale etmekte güçlük çeken itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

        Yangına havadan da müdahale ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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