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        Çankırı'da traktöre çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde traktöre çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 11:38 Güncelleme: 01.08.2024 - 11:42
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        Çankırı'da traktöre çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
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        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde traktöre çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

        E.B. (38) idaresindeki 34 CRD 279 plakalı hafif ticari araç, İstanbul-Samsun kara yolu Çerkeş ilçesi Kadıözü köyü mevkisinde, D.D. yönetimindeki 18 ABG 057 plakalı buğday yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce olay yerinde yapılan ilk müdahalede hafif ticari araç sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        E.B'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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