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        ÇAKÜ'de Turizm Fakültesi kuruldu

        Çankırı Karatekin Üniversitesinde (ÇAKÜ) Turizm Fakültesi kurulduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 10:51 Güncelleme: 05.08.2024 - 10:51
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        ÇAKÜ'de Turizm Fakültesi kuruldu
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        Çankırı Karatekin Üniversitesinde (ÇAKÜ) Turizm Fakültesi kurulduğu bildirildi.

        ÇAKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Ilgaz Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nun 2016-2017 yılında Turizm İşletmeciliği Bölümü ile eğitim öğretime başladığı ve 2019-2020 yıllarında ilk mezunlarını verdiği belirtildi.

        Lisans düzeyinde Turizm İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği bölümlerinde de yüksekokulun eğitim verdiği aktarılan açıklamada, "Yüksekokulumuzun zaman içerisinde akademik kadrosu güçlenmiş, bilgi birikimi artmıştır. Bölgesel kalkınmaya doğrudan daha büyük katkı sunma potansiyeli ve gelişen bu birikim fakülte yapısına dönüşümü bir ihtiyaç olarak ortaya çıkarmıştır. Bu ihtiyaç bağlamında Çankırı Karatekin Üniversitesi Turizm Fakültesi için başvuru yapılmıştır. 02 Ağustos 2024 Tarihli ve 32620 Sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren karar ile Çankırı Karatekin Üniversitesi Turizm Fakültesi kurulmuştur." ifadelerine yer verildi.

        ÇAKÜ Turizm Fakültesi'nin gerek akademik düzeyde gerekse bölgesel düzeyde önemli katkılar sağlayacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Bulgaristan başta olmak üzere Polonya, Macaristan gibi ülkelerle Erasmus staj hareketliliği ve ders hareketliği anlaşmalarının bulunması sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgören ve yönetici adayları olan öğrencilerimizin mesleki, kültürel ve eğitim düzeylerinin artmasına önemli katkılar sağlamıştır. ÇAKÜ Turizm Fakültesi'nin kurulması ile birlikte söz konusu anlaşmaların sayısının artacağı ve böylece iş birlikleri ve değişim projelerine katılım sağlayan öğrenci ve akademisyen sayısının daha fazla artacağı öngörülmektedir. Aynı zamanda akademik çalışma, tanınırlığın artması, rekabet gücünün artması, uluslararası kongre ve seminerlere ev sahipliği yapabilmek gibi daha geniş vizyon sağlayacağından dolayı Fakülte hem turizm sektörünün ihtiyacı olan bir yandan turizm sektörünün akademik gelişimine katkı sağlanırken diğer yandan sektörün ihtiyaç duyduğu akademik ve entelektüel altyapının ortaya çıkması kaçınılmazdır. Çankırı'nın tanıtılması ve ülkemizin turizm sektöründe ihtiyaç duyduğu nitelikli, yenilikçi, girişimci öğrencilerin geleceğin sektör profesyonelleri olarak en üst düzeyde yetiştirilmesi için çok önemli bir adım olan ve Ilgaz'da faaliyetine devam edecek Çankırı Karatekin Üniversitesi Turizm Fakültesi Çankırı’mıza ve ülkemize hayırlı olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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