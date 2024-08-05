Çerkeş'te Kur'an kursu öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.

Halat çekme yarışı, ok atma, koşu gibi birçok aktivitenin bulunduğu etkinlik kapsamında öğrenciler eğlenceli vakit geçirdi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Çerkeş Müftülüğü koordinesinde ilçe stadında düzenlenen etkinliğe camilerde Kur'an kurslarına giden yaklaşık 400 öğrenci katıldı.

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