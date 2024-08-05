Çerkeş'te Kur'an kursu öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi
Çerkeş'te Kur'an kursu öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.
Çerkeş'te Kur'an kursu öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Çerkeş Müftülüğü koordinesinde ilçe stadında düzenlenen etkinliğe camilerde Kur'an kurslarına giden yaklaşık 400 öğrenci katıldı.
Halat çekme yarışı, ok atma, koşu gibi birçok aktivitenin bulunduğu etkinlik kapsamında öğrenciler eğlenceli vakit geçirdi.
Programa, Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, Çerkeş Cumhuriyet Savıcısı Ozan Kapıcı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, İlçe Spor Müdürü Hakkı Fidan, İlçe Müftüsü Safi Çınar, kurum personeli, öğrenciler ve veliler katıldı.
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