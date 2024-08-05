Uluslararası Çankırı Tuz Festivali'nde tuzdan sahada futbol ve voleybol maçı yapıldı

Çankırı'da, 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında düzenlenen futbol turnuvası, tuzdan yapılan sahada oynanan maçla başladı.

Çankırı Belediyesi tarafından 16-18 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek "3. Uluslararası Çankırı Tuz Festivali" kapsamında, tuzdan sahada futbol ve voleybol turnuvası düzenlendi.

İsmet İnönü Ortaokulu bahçesine oluşturulan alanda, zemin tuzla kaplanarak voleybol ve futbol sahası oluşturuldu.

Turnuvanın başlama töreninde konuşan MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Tuz Festivali ile tuzun Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Spor ve tuzun evrensel birleştiriciliğine dikkati çeken Yılık, etkinliklerin birlik ve beraberlikle taçlandırılacağını kaydetti. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de tuz etkinliklerine 4 kategoride 742 sporcunun katıldığını söyledi. Müsabakaların finalini 18 Ağustos'ta yapacaklarını belirten Esen, "Biz inanmıştık. Çankırı'da sanayi ve üniversite anlamında çok büyük gelişmeler kat ettik. Ama eksik bir alan olan turizmde tuz mağarası öncülüğünde lokomotif olarak bunu gerçekleştireceğiz. Türkiye'de hatta dünyada ön plana çıkacağımızı söylemiştik. İnananlar oldu, inanmayanlar oldu ama bugün gördük ki üçüncü festivalimize çok büyük katılım olacak. Geçen yıl mağaramıza bir yıl boyunca yaklaşık 1,5 milyon vatandaşımız giriş çıkış yaptı. İnşallah 2024 yılında bu rakam katlanarak devam edecek." diye konuştu.