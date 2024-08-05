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        Orta ilçesinde çevre temizliği yapıldı

        Çankırı'nın Orta ilçesinde çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 20:05 Güncelleme: 05.08.2024 - 20:05
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        Orta ilçesinde çevre temizliği yapıldı
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        Çankırı'nın Orta ilçesinde çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

        Orta Açık Ceza İnfak Kurumu Topluma Kazandırma ve İyileştirme Programı kapsamında çevre temizliği yapıldı.

        Orta Belediyesi tarafından belirlenen alanlarda yapılan temizlik etkinliğine Belediye Başkanı Ömer Bezci, kurum personeli ve hükümlüler katıldı.

        Belediye Başkanı Ömer Bezci, bu tür faaliyetlerle çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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