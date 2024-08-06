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        ÇAKÜ ile Karabük Üniversitesi arasında Sağlıkfest protokolü imzalandı

        Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) ile Karabük Üniversitesi arasında Sağlık Bilimleri Festivali (Sağlıkfest) protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 13:50 Güncelleme: 06.08.2024 - 13:50
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        ÇAKÜ ile Karabük Üniversitesi arasında Sağlıkfest protokolü imzalandı
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        Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) ile Karabük Üniversitesi arasında Sağlık Bilimleri Festivali (Sağlıkfest) protokolü imzalandı.

        ÇAKÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 6-7 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Sağlıkfest'te sağlık alanının günümüzdeki ve gelecekteki sorunlarına çözüm aranması ve tasarım yarışmalarıyla yenilikçi yaklaşımlara destek verilmesi hedefleniyor.

        Yarışma aşaması ve alana yönelik atölye çalışmalarıyla birlikte kurumsal paydaşların sunacağı katkılar ve kurumsal paydaş olunabilmesi için gereken destek içeriklerinin yer aldığı protokolde, Karabük Üniversitesi Rektörlüğünün koordinatörlüğü ve proje yürütücülüğünde düzenlenecek Sağlıkfest'te lise, ön lisans, lisans, lisansüstü ve serbest kategori alanlarında sekiz model tasarım yarışması ile mesleki, kültürel, sanatsal, eğitsel ve sportif içerikli etkinlikler gerçekleştirilecek.

        Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, festivalin sağlık alanında yenilikçi yaklaşım ve modellerin geliştirilmesi, sağlık alanındaki sorunların çözülmesi için önemli bir etkinlik olduğunu belirtti.

        Festivalin en önemli tarafının uluslararası düzeyde bir yarışma yapılacak olduğuna dikkati çeken Kırışık, "Hem dünya çapında hem de Türkiye ölçeğinde Türkçe ve İngilizce başvuruları değerlendirerek lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve serbest kategori düzeylerinde toplam sekiz alanda yarışma açmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi de şunları kaydetti:

        "ÇAKÜ olarak tüm paydaşlarımızla birlikte ülkenin geleceğiyle ilgili birçok ortak projeye imza atma hususunda Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ile bir araya geldik. Hatırlanacağı üzere daha önce Sosyalfest projesinde güzel bir çalışma örneği sergilenmişti. Aynı tecrübeyi Sağlıkfest projesine aktarmak için iş birliğimiz söz konusudur. Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği üyesi olarak tüm paydaşlarla değerli projeler ortaya koymanın gururunu yaşıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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