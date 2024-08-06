ÇAKÜ ile Karabük Üniversitesi arasında Sağlıkfest protokolü imzalandı

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) ile Karabük Üniversitesi arasında Sağlık Bilimleri Festivali (Sağlıkfest) protokolü imzalandı.

ÇAKÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 6-7 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Sağlıkfest'te sağlık alanının günümüzdeki ve gelecekteki sorunlarına çözüm aranması ve tasarım yarışmalarıyla yenilikçi yaklaşımlara destek verilmesi hedefleniyor.

Yarışma aşaması ve alana yönelik atölye çalışmalarıyla birlikte kurumsal paydaşların sunacağı katkılar ve kurumsal paydaş olunabilmesi için gereken destek içeriklerinin yer aldığı protokolde, Karabük Üniversitesi Rektörlüğünün koordinatörlüğü ve proje yürütücülüğünde düzenlenecek Sağlıkfest'te lise, ön lisans, lisans, lisansüstü ve serbest kategori alanlarında sekiz model tasarım yarışması ile mesleki, kültürel, sanatsal, eğitsel ve sportif içerikli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, festivalin sağlık alanında yenilikçi yaklaşım ve modellerin geliştirilmesi, sağlık alanındaki sorunların çözülmesi için önemli bir etkinlik olduğunu belirtti. Festivalin en önemli tarafının uluslararası düzeyde bir yarışma yapılacak olduğuna dikkati çeken Kırışık, "Hem dünya çapında hem de Türkiye ölçeğinde Türkçe ve İngilizce başvuruları değerlendirerek lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve serbest kategori düzeylerinde toplam sekiz alanda yarışma açmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.