Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        3. Uluslararası Tuz Festivali meşalesi 16 Ağustos'ta yakılacak

        Çankırı Belediyesince 16-18 Ağustos'ta düzenlenecek 3. Uluslararası Tuz Festivali tanıtım toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 21:28 Güncelleme: 06.08.2024 - 21:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        3. Uluslararası Tuz Festivali meşalesi 16 Ağustos'ta yakılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı Belediyesince 16-18 Ağustos'ta düzenlenecek 3. Uluslararası Tuz Festivali tanıtım toplantısı düzenlendi.

        Çankırı Belediyesi Sosyal Tesisi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, festivalin dün spor etkinlikleriyle açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Festival kapsamında 12 noktada etkinlik yapacaklarını belirten Esen, "Tuz mağaramız lokomotifimiz olacak demiştik. Uzunyol gibi sekiz on noktayı hayata geçirdik. Yöresel Kültür Evimizi, mutfak evimizi açtık. İnanmıştık. Tuz mağaramızı yılda bir milyon kişi ziyaret edecek dediğimde yüzde 90’ının inanmadığını biliyordum. 2023 yılında Tuz mağaramıza gelen ziyaretçi 1,5 milyonun üzerinde. Yani on yılda planladığımızı beş yılda hayata geçirdik." dedi.

        Esen, ülke genelinde tasarruf tedbirleri uygulandığı için festivali sponsorların katkılarıyla yapacaklarını aktararak, "Festivalimizi de önemli bir noktaya getirdik. Türkiye’nin çoğu yerindeki festivaller iptal oldu. Ama biz bu festivali yapabiliyorsak sizlerin sayesinde. Çankırı’nın evladı olarak hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca, şehrimizin arkasında duran ve bizlere inanan Sayın Valimize, ekibine ve kendi ekibime de çok teşekkür ediyorum.” dedi.

        Çankırı'nın turizm açısından eksiklikleri olduğuna dikkati çeken Esen, şöyle konuştu:

        "Çankırı bakir bir yer. Dışarıdan gelen misafirlerimize neleri gösterebiliriz diye düşündük. Kültürel ve sosyal mirasını gördüklerinde etkilenmemeleri mümkün değildi, zaten bunu da ifade ettiler. 2019 yılında bu festival gündemimizdeydi, fakat pandemiden dolayı daha ileri bir tarihe atmak zorunda kaldık. Bu süreçte festivalimizin altyapılarını gerçekleştirdik. Şehrimiz ve gelecek nesiller adına sürdürülebilir olması için elimizden gelen gayreti gösterdik. Geldiler, nereyi görecek, ne yiyecek, yanında ne götürecekler, her şeyi ince ince düşündük. Öncelikle 17 ürünümüze coğrafi işaret aldık. Akabinde de 6 ürüne müracaat yaptık. Hediyelik eşya yarışmaları gerçekleştirdik ve magnetlerimizi hazırladık. Gastronomi alanında yarışmalar düzenledik.Eksiklerimiz elbette var. Bunlar süreç ve ekonomi ile ilgili."

        Toplantıya katılan Vali Mustafa Fırat Taşolar da Çankırılıların heyecanla festivali beklediğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından festival programına ilişkin sunum yapıldı.

        Daha sonra festivale destek veren sponsorlara plaket takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar
        Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İsrail'e misilleme mesajı
        İsrail'e misilleme mesajı
        Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde "Çelik Kubbe Projesi" ele alındı
        Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde "Çelik Kubbe Projesi" ele alındı
        Doktorun kalp krizi geçirdiği olaya ait görüntüler ortaya çıktı
        Doktorun kalp krizi geçirdiği olaya ait görüntüler ortaya çıktı
        Hizbullah İsrail'i vurdu, İsrail Lübnan'a saldırdı
        Hizbullah İsrail'i vurdu, İsrail Lübnan'a saldırdı
        6 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        6 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi
        İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        KVKK'dan VPN uyarısı!
        KVKK'dan VPN uyarısı!
        TL'nin reel değeri 40 ayın zirvesinde
        TL'nin reel değeri 40 ayın zirvesinde
        Hollywood'un en zeki 10 ismi!
        Hollywood'un en zeki 10 ismi!
        İyi ki varsın Vargas!
        İyi ki varsın Vargas!
        "Bir omzum daha var dedim..."
        "Bir omzum daha var dedim..."
        "Harikasınız"
        "Harikasınız"
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        Meta'dan özür, Haniye paylaşımları geri yüklendi
        Meta'dan özür, Haniye paylaşımları geri yüklendi
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi

        Benzer Haberler

        ÇAKÜ ile Karabük Üniversitesi arasında Sağlıkfest protokolü imzalandı
        ÇAKÜ ile Karabük Üniversitesi arasında Sağlıkfest protokolü imzalandı
        Orta ilçesinde çevre temizliği yapıldı
        Orta ilçesinde çevre temizliği yapıldı
        Uluslararası Çankırı Tuz Festivali'nde tuzdan sahada futbol ve voleybol maç...
        Uluslararası Çankırı Tuz Festivali'nde tuzdan sahada futbol ve voleybol maç...
        Çerkeş'te Kur'an kursu öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi
        Çerkeş'te Kur'an kursu öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi
        ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, kentteki eğitimcilerle bir araya geldi
        ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, kentteki eğitimcilerle bir araya geldi
        ÇAKÜ'de Turizm Fakültesi kuruldu
        ÇAKÜ'de Turizm Fakültesi kuruldu