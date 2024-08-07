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        Çankırı'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 9 tavuk telef oldu

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı 9 tavuk telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 13:29 Güncelleme: 07.08.2024 - 13:29
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        Çankırı'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 9 tavuk telef oldu
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        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı 9 tavuk telef oldu.

        Yenikent Mahallesi'nde sahipsiz köpekler, Kabankaya ailesinin evinin etrafında ve kümeste gezinen tavuklara saldırdı.

        Köpeklerin saldırısı sonucu 9 tavuk telef oldu.

        Sahipsiz köpeklerin tavuklara saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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