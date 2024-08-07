Çankırı'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 9 tavuk telef oldu
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı 9 tavuk telef oldu.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı 9 tavuk telef oldu.
Yenikent Mahallesi'nde sahipsiz köpekler, Kabankaya ailesinin evinin etrafında ve kümeste gezinen tavuklara saldırdı.
Köpeklerin saldırısı sonucu 9 tavuk telef oldu.
Sahipsiz köpeklerin tavuklara saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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