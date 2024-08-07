Çankırı'daki göllere 773 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı

Çankırı'da bulunan göl ve göletlere 773 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından su kaynaklarında farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele dayalı balıklandırma metodunun uygulanması amacıyla "2024 Yılında Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Amasya Yedikır Su Ürünleri Araştırma Üretim İstasyonu tarafından üretimi gerçekleştirilen 773 bin adet sazan balığı yavrusunun il genelindeki 37 gölete bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün, balıklandırma çalışmalarının, mevcut iç su kaynaklarının rasyonel bir şekilde değerlendirilmesi, sulak alanların doğal bitki florasının korunması, biyolojik mücadele, ekosistemin canlı tutulması, sportif avcılık yoluyla popülasyonda oluşan eksiğin tamamlanması, aşırı avcılık ve üreme dönemlerinde yapılan avcılık ve çevre kirliliği gibi nedenlerle oluşan olumsuzluğun giderilmesi, doğal stokların ıslahı, geliştirilmesi, zenginleştirilmesi ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanmasının amaçlandığını ifade etti.