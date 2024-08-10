AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Çankırı'da konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Filistin ve Gazze en kısa zamanda inşallah özgürlüğüne kavuşacak. Türkiye olmasa inanın İsrail’i durduracak tek ülke kalmadı." dedi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi'nde konuşan Demiröz, AK Parti'den başka hiçbir partinin bu ülke için bir projesi olmadığını söyledi.

Muhalefeti eleştiren Demiröz, "Onların projelerini izliyorsunuz işte. Ya Paris'te gezerler ya dağda gezerler ya denizde yüzerler, başka bir şey yok. Hepsi laf. Belediyeleri göreceksiniz. Zaten gördük 5 senedir İstanbul'da hizmet diye bir şey yok. Ankara'da yok. Sadece göz boyama var. Hele Türkiye'nin yönetimi ile ilgili zerre kadar projeleri yok. 'Yapacağız, edeceğiz, vereceğiz.' Hangisini verdiler bugüne kadar? Hangisine şahit oldunuz? Onun için bu ülkenin bir lideri var, o lider Recep Tayyip Erdoğan." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyada adından söz ettiren 3 liderden biri olduğunu dile getiren Demiröz, "Çin lideri, Rusya’da Putin, Türkiye’de Recep Tayyip Erdoğan. Bütün dünya kıskanıyor. Yapılanlar kıskançlıktan. Amerika kafayı takmış. Türkiye'ye değil, Recep Tayyip Erdoğan'a. Düşmanın oku nereye gidiyorsa bilin ki en değerli insan, en değerli kurum odur. Çünkü Türkiye sadece Türkiye coğrafyasında değil, Türkiye mazlum coğrafyanın Müslüman coğrafyanın lideri. 60 tane ülkeye liderlik yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ağzından çıkacak kelimeye bakıyorlar. Bugün yurt dışına gidenleriniz var. Nereye giderseniz Türkiye deyince Recep Tayyip Erdoğan diye sesleniyor. Bu demek dünyada liderlik yapan kişilerden dünyada herkesin haberi oluyor ve Recep Tayyip Erdoğan da bunlardan birisi." ifadelerini kullandı.

Filistin ve Gazze'nin en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşacağını vurgulayan Demiröz, "Türkiye olmasa inanın İsrail’i durduracak tek ülke kalmadı. Yanı başında Lübnan, Ürdün, Suriye, Irak, İran hangisi yapacak bunu? Herkes kendi derdine düşmüş. Türkiye'den başkası yok. Ama inşallah bu Türkiye onlara gerekli dersi verecek. Onlar yaptıkları bu kanın içinde boğulacaklar hiç merak etmeyin." diye konuştu. Son zamanlarda salgın hastalık, savaş ve depremlerden dolayı ekonomide sıkıntılar olduğuna dikkati çeken Demiröz, "Bunu kabul ediyoruz. Hep beraber bunu da aşacağız. Bizler 1999'da, 2008-2009'da, çeşitli zamanlardaki ekonomik sıkıntıları çekirdek aile birliğimizle aştık. İnşallah bu ekonomik sıkıntıyı da aşacağız. Ekonomimiz şu anda kontrol altında. Yapılan işlemlerle beraber en yakın zamanda enflasyonda düşecek. Faiz de düşecek. Refah seviyemiz yine eski seviyelere gelecek. Biraz sabır lazım." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da Çankırı'da AK Parti döneminde yapılan hizmetleri anlattı. İsrail ordusunun, Gazze'de yerinden edilen sivillerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldürüldüğü saldırıyı hatırlatan Akbaşoğlu, "Orada siyonistlerin yapmış olduğu soykırım. Gönlümüzün, yüreğimizin, zihnimizin daima onlarla olduğunu biliyorum. Dualarınızla oradaki kardeşlerimizin kurtuluşu için gözyaşı akıttığınızı ve bu cinayetlere mutlaka cevap verileceği duasını dileğini yüreğinizde taşıdığınızı biliyorum." dedi.

Hakkın gür sesi olarak BM Genel Kurulunda, her platformda Filistin'in gerçek savunucusu olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuyla ilgili çabalarına dikkati çeken Akbaşoğlu, "Cumhurbaşkanı'mızın oradaki soykırımın bütün dünyaya duyurulmasına ve böylelikle bütün dünya halkları nezdinde Filistin'e sahip çıkılmasına, İsrail soykırımı aleyhinde bir bilinç oluşmasına vesile olması sizlerin sayesindedir. Sizlerin bu konuda Cumhurbaşkanı'mıza vermiş olduğunuz destek sayesindedir." değerlendirmesini yaptı.