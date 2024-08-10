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        Çankırı Valiliği'nden kuvvetli sağanak uyarısı

        Çankırı Valiliği, Batı Karadeniz'in iç kesimleri için yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 17:02 Güncelleme: 10.08.2024 - 17:02
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        Çankırı Valiliği'nden kuvvetli sağanak uyarısı
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        Çankırı Valiliği, Batı Karadeniz'in iç kesimleri için yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, meteoroloji radarından alınan bilgiler ve yapılan son değerlendirmelere göre bugün öğle saatlerinden itibaren Sakarya, Düzce, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale çevreleri ile Bolu'nun kuzey kesimleri, Kastamonu'nun batısı ve güneyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

        Kuvvetli yağışların akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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