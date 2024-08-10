Çankırı'da akaryakıt istasyonunda drift yapan sürücüye 38 bin 672 lira ceza kesildi
Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde akaryakıt istasyonunda drift yapan sürücüye 38 bin 672 lira ceza kesildi.
Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde akaryakıt istasyonunda drift yapan sürücüye 38 bin 672 lira ceza kesildi.
Şabanözü Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Şabanözü İlçe Emniyet Müdürlüğünce akaryakıt istasyonu içerisinde bir aracın drift yaptığının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu sürücüye 32 bin 233 lira idari para cezası kesildiği, aracın da 60 gün süreyle trafikten men edildiği aktarıldı.
Alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 lira para cezası da uygulanan sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu ifade edildi.
Olay anı güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.
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