Çankırı'da akaryakıt istasyonunda drift yapan sürücüye 38 bin 672 lira ceza kesildi

Olay anı güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

Alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 lira para cezası da uygulanan sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu sürücüye 32 bin 233 lira idari para cezası kesildiği, aracın da 60 gün süreyle trafikten men edildiği aktarıldı.

Şabanözü Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Şabanözü İlçe Emniyet Müdürlüğünce akaryakıt istasyonu içerisinde bir aracın drift yaptığının tespit edildiği belirtildi.

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