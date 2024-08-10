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        Çankırı'da dolu ve sağanak etkili oldu

        Çankırı'nın Bayramören ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 20:07 Güncelleme: 10.08.2024 - 20:07
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        Çankırı'da dolu ve sağanak etkili oldu
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        Çankırı'nın Bayramören ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

        İlçenin Erenler ve Yazıören köyleri civarında etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle etraf beyaza büründü.

        Yollardan akan sel suları nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

        Kısa süreli etkili olan dolu ise tarım arazilerine zarar verdi.

        İl Özel İdaresi ekipleri, su birikintileri olan bölgelerde ve zarar gören yollarda çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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