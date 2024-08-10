Çankırı'da dolu ve sağanak etkili oldu
Çankırı'nın Bayramören ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Çankırı'nın Bayramören ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçenin Erenler ve Yazıören köyleri civarında etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle etraf beyaza büründü.
Yollardan akan sel suları nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Kısa süreli etkili olan dolu ise tarım arazilerine zarar verdi.
İl Özel İdaresi ekipleri, su birikintileri olan bölgelerde ve zarar gören yollarda çalışma başlattı.
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