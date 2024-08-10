Çankırı'da dolu ve sağanak etkili oldu

İl Özel İdaresi ekipleri, su birikintileri olan bölgelerde ve zarar gören yollarda çalışma başlattı.

Kısa süreli etkili olan dolu ise tarım arazilerine zarar verdi.

İlçenin Erenler ve Yazıören köyleri civarında etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle etraf beyaza büründü.

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