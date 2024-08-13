Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 46 şahıs yakalandı

Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 46 şahsın yakalandığı bildirildi.

Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 5-12 Ağustos tarihleri arasında yapılan operasyonlar sonucu 46 şahsın yakalandığı, 3 yabancı uyruklu şahıs hakkında da sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.

Dört narkotik, 1 kaçakçılık ve 1 terörle mücadele operasyonu sonucunda 9 şahıs hakkında adli işlem yapıldığı belirtilen açıklamada, operasyonlar sonucunda 1,16 gram esrar, 298 sentetik ecza hapı, 6,50 gram kannabinoid, 20 bin dolu makaron, 6 yivsiz av tüfeği, 1 tabanca, 3 bıçak, 51 fişek ele geçirildiği kaydedildi.