Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 46 şahıs yakalandı
Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 46 şahsın yakalandığı bildirildi.
Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 46 şahsın yakalandığı bildirildi.
Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 5-12 Ağustos tarihleri arasında yapılan operasyonlar sonucu 46 şahsın yakalandığı, 3 yabancı uyruklu şahıs hakkında da sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.
Dört narkotik, 1 kaçakçılık ve 1 terörle mücadele operasyonu sonucunda 9 şahıs hakkında adli işlem yapıldığı belirtilen açıklamada, operasyonlar sonucunda 1,16 gram esrar, 298 sentetik ecza hapı, 6,50 gram kannabinoid, 20 bin dolu makaron, 6 yivsiz av tüfeği, 1 tabanca, 3 bıçak, 51 fişek ele geçirildiği kaydedildi.
Açıklamada, çeşitli suçlardan 1720 araç sürücüsüne 3 milyon 516 bin 3 lira idarim işlem uygulandığı, 86 aracın trafikten men edildiği ifade edildi.
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