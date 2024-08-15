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        "Vali kebabı"ndan esinlenip "kaymakam dolması" yaptılar

        MUHAMMED KAYGIN/MUSTAFA DOĞAN - Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde yetiştirilen on dilim kavun, pirinç ile Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta avlanan yayın balığı bir araya getirilerek "kaymakam dolması" adıyla yeni bir lezzet ortaya çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 12:01 Güncelleme: 15.08.2024 - 12:01
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        "Vali kebabı"ndan esinlenip "kaymakam dolması" yaptılar
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        MUHAMMED KAYGIN/MUSTAFA DOĞAN - Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde yetiştirilen on dilim kavun, pirinç ile Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta avlanan yayın balığı bir araya getirilerek "kaymakam dolması" adıyla yeni bir lezzet ortaya çıkarıldı.

        İlçede yaklaşık 20 bin dekarda yetiştirilen meşhur on dilim kavun ile 35 bin dekar arazide yetiştirilen çeltiğe katma değer kazandırmak ve ilçenin tanıtımına katkı sağlamak için bir çalışma yapıldı.

        Kızılırmak Kaymakamlığının girişimiyle özellikle 15 ve 16'ncı yüzyıllarda saray mutfağında hazırlanan kavun dolmasından esinlenilerek hazırlanan yemekte, ilçede yetiştirilen pirinç, kavun ve Kızılırmak'ta avlanan yayın balığı kullanıldı.

        Yeni lezzetin adına ise Türkiye'nin pek çok kentinde yapılan "vali kebabı"dan esinlenip "kaymakam dolması" denildi.

        Kaymakam dolması, dilimli görüntüsü nedeniyle "on dilim" adı verilen, sert kabuğa sahip kavunun içi boşaltılarak içi, biraz pişirilmiş badem ve kuş üzümlü iç pilavla dolduruluyor, üzerine de yine biraz pişirilen yayın balığının etleri konularak fırınlanıyor. Kavun dilimlerinden kesilerek "kaymakam dolması" ikram ediliyor.

        Kaymakam Bilal Çitil, AA muhabirine, saray mutfağında kullanılan kavun dolmasını ilçeye göre yeniden yorumladıklarını söyledi.

        İlçede yaklaşık 400 çiftçi tarafından 20 bin dekar alanda kavun üretimi yapıldığını belirten Çitil, "Kavunumuzun ilçemizdeki tarihi yaklaşık 100-150 yıla dayanmaktadır. Pazarımız daha çok Ankara ve meşhur on dilim kavun diye adlandırılıyor. Bu kavundan biz bir ürün ortaya çıkardık." dedi.

        - "İsraf olmasın diye kavunumuzun artan kısmıyla da kavun muhallebisi yaptık"

        Üründe kullanılan malzemelerin tamamının Kızılırmak ilçesinde yetiştirilmesine dikkati çeken Çitil, "Bu uyarlamada meşhur kavunumuz, içinde meşhur pirincimiz ve ilçemizden geçen Kızılırmak'ta yakalanan yayın balığı var. İçindeki bütün malzemeler ilçemize özgüdür. İsraf olmasın diye kavunumuzun artan kısmıyla da kavun muhallebisi yaptık." diye konuştu.

        İlçenin tanınırlığını artırmak için böyle bir girişimde bulunduklarını dile getiren Çitil, şöyle devam etti:

        "İlçemizin katma değeri yükselsin diye, özellikle turist çekebilmek için ve biz bir sonraki aşamalarda yayın balığı yakalama organizasyonları düzenleyeceğiz. İlçemizde 2 metreyi bulan yayın balıkları da mevcut. Özellikle Kaymakamlık olarak, şöyle bir projemiz olacak. Vatandaşları ilçemize bekliyoruz, 2 metre ve üzeri yakaladıkları balık için cumhuriyet altını vermeyi taahhüt ediyoruz. Bu şekilde bir kampanyamız olacak. Tabii ki oltayla yakalamaya müsaade ediyoruz, belirli şartlarımız da mevcut."

        İlçedeki iki restoranda ve Öğretmenevinde açılacak restoranda vatandaşların kaymakam dolmasını tatma imkanı bulabileceklerini aktaran Çitil, "Bu yayın balıklı olan kavunumuzu yakın zamanda çıkardık, gerçekten ciddi bir rağbet gördü. İlçemizin tanıtımıyla alakalı da rağbet gördü. Lezzeti çok iyi. Vatandaşlarımızı bu lezzeti tatmaya bekliyoruz. İlçemizde yetiştirilen kavunu sadece kavun olarak satmak değil de bu şekilde kavunumuzun daha da fazla reklamını yapmış olduk. Tanıtımına ciddi faydası oldu. Hemşehrilerimizden de olumlu dönüşler aldık." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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