Çankırı'da çıkan yangında 3 ev yandı

Türk Kızılay gönüllüleri de ekiplere ve vatandaşlara yiyecek ile içecek ikram etti.

Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk de köyde incelemelerde bulunarak vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

İlçeye bağlı Şeyhyunus köyünde K.G'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın bir süre sonra yakındaki 2 eve sıçradı.

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