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        Çankırı'da çıkan yangında 3 ev yandı

        Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 3 ev yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 15:32 Güncelleme: 15.08.2024 - 15:32
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        Çankırı'da çıkan yangında 3 ev yandı
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        Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 3 ev yandı.

        İlçeye bağlı Şeyhyunus köyünde K.G'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın bir süre sonra yakındaki 2 eve sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

        Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk de köyde incelemelerde bulunarak vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

        Türk Kızılay gönüllüleri de ekiplere ve vatandaşlara yiyecek ile içecek ikram etti.

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