Çankırı'da 8 bin 470 öğrenci yaz Kur'an kurslarında eğitim gördü

Çankırı'da yaz Kur'an kursu kapanış programı düzenlendi.

Ahmet Yesevi Camisi'nde düzenlenen programda, yaz Kur'an kursunda eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler sergilendi.

Programda dua edilmesinin ardından çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

İl Müftüsü Mehmet Şahin, burada yaptığı açıklamada, 2024 yılı yaz Kur'an kurslarının 6 hafta önce başladığını söyledi.

Yarın itibariyle 6 haftalık sürecin tamamlanacağını belirten Şahin, "Yaz kurslarımızda gerek camilerimize gerek Kur'an kurslarımıza bu sene aşırı derecede talep vardı. Camilerimiz, Kur'an kurslarımız tıklım tıklım doluydu. Biz bundan çok çok memnun olduk. Öğrencilerimizin camilere koşması, şu sıcak mevsimde gelmesi hocalarımızla beraber olmaları, temel dini bilgileri öğrenmeleri, Kur'an alfabesini, Kur'anı öğrenmeleri, Hazreti Peygamberin hayatını öğrenmeleri evlatlarımız için, gençlerimiz için çok çok önemli bir husus." dedi.

Bugün itibariyle merkez ve ilçelerde Kur'an kursu kapanış programları olduğunu dile getiren Şahin, "Burada da müsait olan kurslarımızın öğrencilerini şehrimizin büyük camisi olan Ahmet Yesevi Camisi'nde topladık, onlarla haşır neşir olduk. Arkadaşlar tüm öğrencilerimize Diyanet Vakfı Çankırı Şubemizin de katkılarıyla ikramlarda bulunuyorlar. Gördüğüm kadar öğrenciler de çok memnun oldular. İnşallah Cenabı Hak bu yavrularımızın geleceklerini hayırlı, bereketli eylesin, zihinlerini açık etsin, vatana, millete, insanlığa hizmet edecek gönül erleri olarak yetişmelerini Rabbim cümlemize nasip eylesin. Bu vesile ile bu yaz Kur'an kurslarına emeği geçen tüm hocalarımıza, çocuklarını camilere ve Kuran kurslarına gönderen tüm velilerimize ayrıca çocuklarımıza şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.