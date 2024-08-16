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        Çankırı'da coğrafi işaretli 6 lezzet tanıtıldı

        Çankırı'nın Çerkeş Belediyesi tarafından coğrafi işaretle tescillenmiş 6 yöresel lezzetin tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 12:26 Güncelleme: 16.08.2024 - 12:26
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        Çankırı'da coğrafi işaretli 6 lezzet tanıtıldı
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        Çankırı'nın Çerkeş Belediyesi tarafından coğrafi işaretle tescillenmiş 6 yöresel lezzetin tanıtımı yapıldı.

        Tarihi Işıklar Konağı'nda düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Hasan Sopacı, Çerkeş lokumu, Çerkeş badıma bükmesi, Çerkeş pırasa dolması, Çerkeş su böreği, Çerkeş sırma baklavası ve Çerkeş kurabiyesini coğrafi işaretli ürün statüsünde koruma altına aldıklarını söyledi.

        Tescillenen ürünlerin tarihi ve yapılışı hakkında bilgi veren Sopacı, "Aynı zamanda hedefimiz artık şampiyonlar ligi olarak tanımladığımız Avrupa Birliği Komisyonunda Çerkeş sırma baklavamızın tescil edilmesidir. Bunun için gerekli olan çalışmaları başlattık. Zengin bir mutfak kültürüne sahip olan ilçemizin diğer potansiyel coğrafi işaretli ürünleri için de çalışmalarımıza hız verdik. Çerkeş balı ve Çerkeş peyniri için de coğrafi işaret çalışmamız devam ediyor. Coğrafi işaretli ürünlerin tescil yoluyla korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması gerekmektedir. Bu bakımdan coğrafi işaretlerin rolü çok önemli olup üreticileri ve tüketicileri haksız rekabete karşı koruyan önemli bir araçtır." dedi.

        Çerkeş Işıklar Konağı'nda Çerkeş Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi aracılığıyla bu ürünlerin tadılmasının, üretilip ilçe ekonomisine değer katmasının da önünü açtıklarını dile getiren Sopacı, "Ayrıca Çerkeş ilçemizin geçmişten gelen yerel ve geleneksel yemeklerinin özgün tariflerini kayıt altına almak, bu yemeklerin günümüz mutfağında yapılabilir hallerinin reçetelerini hazırlamak ve bu suretle Çerkeş mutfak kültürünün geleceğe taşınmasına katkı sağlamak için, 2021 yılında 'Çerkeş Yöresel Lezzetler' adı altında ayrıntılı bir yemek kitabı bastırarak gastronomi kültürümüzü kayıt altına almış olduk." diye konuştu.

        Kaymakam Emir Osman Bulgurlu da Çerkeş'in önemli bir tarihi değerinin bulunduğunu belirtti.

        Gastronominin önemine dikkati çeken Bulgurlu, "Belediye Başkanımızın Çerkeş'in bu güzel eserlerinden özellikle de bugün için gastronomide ortaya çıkardığı bu değerleri geleceğe taşıma anlamındaki katkısını tebrik ediyorum. Gönlü güzel olan herkesin katılacağına, yaşayacağına ve yaşatacağına inanıyorum. Lezzetlerin hepsini çok beğendim ancak pırasa sarması benim favorim. Hepsi birbirinden güzel ama pırasa dolması benim için çok farklı." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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