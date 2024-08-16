Çankırı'da düzenlenen 3. Uluslararası Tuz Festivali meşalesi yakıldı
Çankırı'da düzenlenen 3. Uluslararası Tuz Festivali meşalesi düzenlenen törenle yakıldı.
Çankırı'da düzenlenen 3. Uluslararası Tuz Festivali meşalesi düzenlenen törenle yakıldı.
Çankırı Belediyesi tarafından 16-18 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen festivalin açılışı dolayısıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.
Çankırı Belediyesi önünden başlayan kortej yürüyüşü Anıt Alanı'nda festival meşalesinin yakılmasının ardından fuar yolu mevkisinde sona erdi.
Kortej yürüyüşüne, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği ile yaran ekipleri ve maskotlar da eşlik etti.
Fuar yolu mevkisinde yöresel ürünler pazarının açılışının gerçekleştirilmesinin ardından stantlar gezildi.
Daha sonra Çarşamba Pazarı alanına kurulan sanayi fuarı açılışı yapıldı, işletmeler ziyaret edildi.
Programa, Vali Mustafa Fırat Taşolar, MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.