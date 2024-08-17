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        Çankırı'da kano yarışları düzenlendi

        Çankırı'da 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında "kano yarışları" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 18:12 Güncelleme: 17.08.2024 - 18:12
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        Çankırı'da kano yarışları düzenlendi
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        Çankırı'da 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında "kano yarışları" yapıldı.

        Çankırı Belediyesince kent merkezinden geçen Tatlı Çay üzerinde Yamuçlar mevkisi'nde 4 kategoride kano yarışları düzenlendi.

        Gün boyu yapılan elemelerin ardından finalde, yarışmacılar kürekleri çekerken çok sayıda vatandaş da yarışmacıların heyecanına ortak oldu.

        Yarışmada dereceye girenlere Vali Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve Baro Başkanı Mustafa Deniz ödüllerini takdim etti.

        Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, burada yaptığı açıklamada. Çankırı'da bir ilkin yaşandığını ve kano yarışları düzenlediklerini söyledi.

        Festival kapsamında böyle bir etkinlik planladıklarını ve yoğun ilgi gördüğünü belirten Esen, şunları kaydetti:

        "Ben bu kadar ilgi beklemiyordum, Sabah 9’da başladık şimdi de final yarışması yapılacak. Müthiş bir ilgi var. Aslında ben olur mu olmaz mı diye bir tereddüt içerisindeydim, arkadaşlar yapalım dediler. Çayı temizledik, güzel bir aktivite oldu, herkes çok eğlendi. Müthiş bir katılım vardı. Biz de yarışalım diyen yaş ayırt etmeden, gencinden, çocuğundan, 70 yaşından insanlar biz de yarışabilir miyiz dedi. Bu beni çok mutlu etti. Bizim amacımız şu, insanlarımız mutluysa biz mutluyuz, bir nebze buna katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bize."

        Vatandaşlardan Vahid Melek de Çankırı'da ilk defa böyle bir etkinlik gördüğünü belirterek, "Bu tür etkinliklerin, aktivitelerin artmasını isteriz. Genelde farklı şehirlerde, deniz kenarlarında görebileceğimiz etkinlikler ama Anadolu'nun göbeğinde böyle küçük şehirde böyle bir etkinlik olması mutluluk verici." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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