Çankırı'da tencereler yerin 150 metre altında yöresel lezzetler için kaynadı

Çankırı'da yerin 150 metre altında düzenlenen yöresel yemek yarışmasında tencereler yöresel lezzetler için kaynadı.

Çankırı Belediyesince düzenlenen 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında Yer Altı Tuz Şehri'nde yöresel yemek yarışması yapıldı.

Yarışmacılar mağara içerisine kurulan ocaklarda tutmaç çorbası, höşmerim, iri hamur gibi lezzetleri en iyi şekilde yapmak için yarıştı.

Jüri üyelerinin çeşitli kategorilerde değerlendirdikleri yemeklerde dereceye girenler ödüllendirildi.

Çankırı Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Hayrettin Karaoğlu, AA muhabirine, festivalin bu yıl üçüncüsünün düzenlendiğini söyledi.

Yerin 150 metre altında yöresel tatları hazırladıklarını belirten Karaoğlu, "Yöresel tutmaç çorbamızın yarışmasını yaptık. Daha sonra iri hamur yemek yarışması, daha sonra höşmerim tatlısı ve engelli çocukların yarışması olacak. Başkanlar Yarışıyor yarışması kapsamında da Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımız Çankırı'mızın yöresel lezzetlerinden olan muskayı yapacaklar inşallah. Halkımızın katılımıyla güzel bir etkinlik oluyor." dedi. Yerin altında böyle bir yarışmanın olmasının farklı ve güzel bir duygu olduğunu dile getiren Karaoğlu, şunları kaydetti:

"Farklı illerde çeşitli yemek yarışmalarına katılıyoruz ama yerin 150 metre altında tuz mağarasında yemek yarışmaları yapmak çok farklı bir duygu, farklı bir atmosfer, heyecan dozu daha yüksek. Mağara içerisinde yemek yarışması olur mu, koku olur mu diye endişeler vardı ama hiçbir sorun yok, çok da güzel geçiyor yarışmalarımız. Tuz mağarası hem Türkiye hem de Çankırı için çok önemi olan mağaramız. Dünyada 3. büyük mağaramız olduğu için biz de mağaramızı tanıtabilmek adına yemek yarışmasını burada yapıyoruz."

Yarışmacılardan Şifa Sabuncu da mağara içerisinde yemek yapmanın farklı bir duygu olduğunu belirtti. Çankırı'da bu imkana sahip oldukları için mutluluk duyduğunu anlatan Sabuncu, "Geçen sene de katılmıştım yarışmaya. Çankırı için güzel bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde yöresel yemeklerimizi de tanıtmış oluyoruz. Ben de yarışma sayesinde yemeklerin püf noktalarını öğrenmiş oluyorum. Evde yemek yapmak ile burada yemek yapmak arasında çok fark var. Bu ambiyansta, bu atmosferde yemek yapmak çok güzel bir duygu." diye konuştu.