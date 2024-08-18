Çankırı'dan kısa kısa
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 2. etap TOKİ konutlarında sona gelindiği bildirildi.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 2. etap TOKİ konutlarında sona gelindiği bildirildi.
Firma yetkilisinden alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'nde yapımı süren TOKİ'de istinat duvarı çalışmaları yapılıyor.
Firma yetkilileri, çalışmaların son rötuşlarının yapıldığını belirterek kısa bir süre içerisinde ev sahiplerine anahtarların teslim edileceğini bildirdi.
- Haydar Camisi'nin şadırvanı restore edildi
Çerkeş'in Karalar Mahallesi'nde bulunan Haydar Camisi'nin şadırvanı restore edildi.
Karalar Mahallesi Muhtarı Şenol Settaşı'nın girişimleriyle atıl vaziyette olan şadırvan restore edilerek hizmete açıldı.
Muhtar Settaşı, şadırvanın tadilatında emeği geçen herkese teşekkür etti.
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