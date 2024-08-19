Çankırı'da kömür tozu yüklü tır devrildi
Çankırı'da kömür tozu yüklü tırın devrilmesi sonucu ulaşım bir süre aksadı.
Çankırı'da kömür tozu yüklü tırın devrilmesi sonucu ulaşım bir süre aksadı.
Emin Y. (30) idaresindeki 42 GN 720 plakalı kömür tozu yüklü tır, Korgun Ilgaz kara yolu Dikenli mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle kömür tozları yola saçıldı. Trafik tek şeritten verilmeye başlandı. Jandarma ekipleri trafiği kontrollü şekilde yönlendirirken, Karayolları ekipleri de temizlik çalışması yaptı.
Tır, çekiciyle kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.
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